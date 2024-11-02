Samsun'da iki kez otomobilini yakma girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı

M.A'nın bir süre sonra Kutlukent Bulvarı'nda otomobilini tekrar yakma girişiminde bulunması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis aracının camını da kıran M.A. hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem yapıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kez otomobilini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

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