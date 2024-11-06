Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 627 gram kubar esrar ele geçirildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 627 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 627 gram kubar esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 627 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 627 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.A. (37) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        MHP Havza İlçe Başkanlığı üye kayıt ve bilgilendirme standı açtı
        MHP Havza İlçe Başkanlığı üye kayıt ve bilgilendirme standı açtı
        Samsun Karavan Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak
        Samsun Karavan Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da Atatürk, "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anılacak
        Samsun'da Atatürk, "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anılacak
        Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da bir evde 75 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu