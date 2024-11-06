Samsun'da 627 gram kubar esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

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