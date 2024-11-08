Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da motosikletlere yönelik trafik denetimi yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da motosikletlere yönelik trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetimi gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde denetimde bulundu.

        Denetimde kontrol edilen 38 araçtan 12'sinin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, kask kullanmamak, muayenesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 80 bin 703 lira idari para cezası verildi, bir motosiklet ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan suça sürüklenen çocuk yakalandı
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan suça sürüklenen çocuk yakalandı
        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı
        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada
        Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da bir araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da bir araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı