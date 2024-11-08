Samsun'da motosikletlere yönelik trafik denetimi yapıldı

Denetimde kontrol edilen 38 araçtan 12'sinin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, kask kullanmamak, muayenesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 80 bin 703 lira idari para cezası verildi, bir motosiklet ise trafikten men edildi.

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