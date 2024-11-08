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        Havza MTAL'den tanıtım standı

        Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından okulda yapılan ürünlerin tanıtıldığı stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:18
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        Havza MTAL'den tanıtım standı
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        Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından okulda yapılan ürünlerin tanıtıldığı stant açıldı.

        Havza MTAL tarafından Kevser Camisi önünde açılan stantta ziyaretçilere, okulda üretilen ürünler ve okul hakkında bilgi verildi.

        Okulun bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile makine teknolojileri alanlarının yer aldığı stant ilgi gördü.

        Okul müdürü Gültekin Çeribaş, okulun tanıtımı amacıyla stant açtıklarını anlatarak, "Okulumuz bölgemizin yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanması adına önemli işlev görmekte. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan işlerle öğrencilerimiz mesleklerini daha iyi öğrenirken harçlıklarını çıkarıyorlar. Diğer taraftan da kamu tasarrufuna ciddi katkı sunuyoruz." dedi.

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