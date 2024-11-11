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        Samsun'dan kısa kısa

        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıli nedeniyle lokma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:42
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        Samsun'dan kısa kısa
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        CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıli nedeniyle lokma dağıttı.

        Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde kurulan lokma standını, Belediye Başkanı Murat Gül, Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

        CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, "Cumhuriyetimizin ve Partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa’yı ölümünün 86. yılında saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.

        - Havza'da fidan dağıtımı gerçekleştirildi

        "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganı ile düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Havza ilçesinde fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ortaklar Mahallesi Tanışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Gurubu tarafından Havza Belediyesi ve Havza Orman İşletme Şefliği işbirliği ile Ortaklar Mahallesi'nde fidan dağıtımı yapıldı.

        Fidan dağıtımında konuşan, Ortaklar Mahallesi Tanışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Gurubu Başkanı Ömer Tural, yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmak adına fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise toprağa dikilen her fidanın geleceğe nefes olacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkan Vekili Kurkmazlı ile diğer katılımcılar tarafından mahalle sakinlerine fidanlar dağıtıldı.

        - Bafra'da 16 bin adet ağaç fidanı vatandaşa dağıtıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde vatandaşlara 16 bin ağaç fidan dağımı yapıldı.

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü personeli, kamyonla getirdikleri 16 bin adet defne, at kestanesi, mavi servi, kara servi, oya ve erguvan fidanını ilçe merkezinde vatandaşlara dağıttı.

        Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

        "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Şeyhulaş köyümüzde 230 fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanlarımız için de elma, ceviz ve ormanlarımıza diktiğimiz ağaçlar vardı. Bafra Cumhuriyet Meydan’ında 16 bin adet ağaç fidanımızı Bafra halkımıza dağıtıyoruz. Fidanları alan kişilere tek ricamız, fidanlarımızı diksinler, sulasınlar fidanlarımız geleceğe nefes olsun."

        - Kavak'ta fidanlar toprakla buluştu

        Kavak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kavak Kaymakamı Taha Genç, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve ilçe Cumhuriyet Savcısı Ebru Yaman ve beraberindekiler Muratbeyli Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanına fidan dikti.

        - Vezirköprü

        Milli Ağaçlandırma Günü'nde Vezirköprü'de binlerce fidan toprakla buluştu.

        Kıratbükü mevkisinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, Orman İşletme personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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