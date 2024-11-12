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        Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:09
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        Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan bir yıldır aranan ve hakkında 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.B'yi (29), Emirefendi Mahallesi'nde sokakta yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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