Samsun'da 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan bir yıldır aranan ve hakkında 11 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.B'yi (29), Emirefendi Mahallesi'nde sokakta yakaladı.

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