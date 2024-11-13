Küçük çocuk oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım etti

Belediye işçileri küçük çocuğa teşekkür ederek çikolata hediye etti.

Bir süre işçilere yardımcı olan minik Osman Alp'in sevimli halleri görenleri gülümsetti.

Yakakent Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen yol bakım çalışması sırasında belediye işçilerinin yanına oyuncak el arabası ile gelen küçük çocuk, işçilere yardım etmek istedi.

Samsun’un Yakakent ilçesinde oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım eden 4 yaşındaki Osman Alp, görenleri gülümsetti.

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