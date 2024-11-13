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        Küçük çocuk oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım etti

        Samsun'un Yakakent ilçesinde oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım eden 4 yaşındaki Osman Alp, görenleri gülümsetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:22
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        Küçük çocuk oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım etti
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        Samsun’un Yakakent ilçesinde oyuncak el arabası ile belediye işçilerine yardım eden 4 yaşındaki Osman Alp, görenleri gülümsetti.

        Yakakent Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde sürdürülen yol bakım çalışması sırasında belediye işçilerinin yanına oyuncak el arabası ile gelen küçük çocuk, işçilere yardım etmek istedi.

        Belediye işçileri küçük çocuğun el arabasını kumla doldurarak talebini geri çevirmedi.

        Bir süre işçilere yardımcı olan minik Osman Alp'in sevimli halleri görenleri gülümsetti.

        Belediye işçileri küçük çocuğa teşekkür ederek çikolata hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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