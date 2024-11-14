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        Samsun Çarşamba Havalimanı personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:35
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        Samsun Çarşamba Havalimanı personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı
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        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü ile Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında havalimanına geçici kan verme merkezi kuruldu.

        Havalimanı Müdürü Cemal Uzuner ile kamu ve özel sektör personeli açılan merkezde kan bağışında bulundu.

        Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, kan bağışı kampanyasına destek veren personele teşekkür etti.

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        Galeri
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