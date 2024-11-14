Samsun Çarşamba Havalimanı personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Havalimanı Müdürü Cemal Uzuner ile kamu ve özel sektör personeli açılan merkezde kan bağışında bulundu.

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