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        Samsun'da 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:22
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        Samsun'da 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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