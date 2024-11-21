Samsun'da lokantadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, şüphelinin pencereyi aralayıp içeri girdiği ve kasada bulunan paraları aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

Tokat'tan hırsızlık için Samsun'a geldiği belirlenen T.Ö'nün epilepsi hastası olduğu ve yüzde 40 oranında engelli raporu olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 100. Yıl Bulvarı'nda dün gece vakti bir lokantanın penceresinden girilerek kasada bulunan 2 bin liranın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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