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        Samsun'da lokantadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde lokantadan para çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:00
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        Samsun'da lokantadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde lokantadan para çalan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 100. Yıl Bulvarı'nda dün gece vakti bir lokantanın penceresinden girilerek kasada bulunan 2 bin liranın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli T.Ö'yü (39) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tokat'tan hırsızlık için Samsun'a geldiği belirlenen T.Ö'nün epilepsi hastası olduğu ve yüzde 40 oranında engelli raporu olduğu belirlendi.

        Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, şüphelinin pencereyi aralayıp içeri girdiği ve kasada bulunan paraları aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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