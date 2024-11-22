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        Salıpazarı Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek

        Salıpazarı Belediyesi, ilçe nüfusuna kayıtlı 25 üniversite öğrencisine eğitim yardımı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:11
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        Salıpazarı Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek
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        Salıpazarı Belediyesi, ilçe nüfusuna kayıtlı 25 üniversite öğrencisine eğitim yardımı sağlıyor.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim gören gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Bu kapsamda 25 öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını belirten Karaca, "Çorbada tuzumuz olsun dedik. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek, her zaman arkalarında olduğumuzu göstermek istedik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarılı bireyler olarak yetişmeleri en büyük temennimiz." dedi.

        Hedeflerinin çok daha büyük olduğunu vurgulayan Karaca, "Bu bizim için sadece bir başlangıç. Hedefimiz, üniversite eğitimi alan 100 öğrencimize destek sağlamak. Eğitim, Salıpazarı Belediyesi olarak birinci önceliğimizdir. İlçemizin adını bilim, kültür ve başarı ile duyuracak gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Karaca, ailelerin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun azaltmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında yardımların sürdürülebilir olması ve daha fazla öğrenciye ulaşması için hayırseverlerin de katkıda bulunabileceğini kaydetti.

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