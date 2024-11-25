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        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 07:46 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:46
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        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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        Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelindeki Milli Egitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ögretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        Öte yandan kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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