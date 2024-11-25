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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:39
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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

        Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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