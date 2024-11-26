Havza'da kar yağışı etkili oluyor

Okullara ara verilmesini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın ve tatilin tadını çıkardılar.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başlarken ilçede kar yağışı eğitime iki gün ara verilmesine neden oldu.

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