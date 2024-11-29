Samsun'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Yunus Emre Y. idaresindeki 55 ZP 545 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Y, Cemil Y, Ümit Ş, Sebahat Ş. ve 1 yaşındaki Uras Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Uras bebek, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
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