Samsunspor tesislerinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Reeder Samsunspor’un Nuri Asan Tesisleri'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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