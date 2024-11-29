GÜNCELLEME - Samsun'da devrilen otomobildeki bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu Uras bebek öldü, 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu Uras bebek öldü, 5 kişi yaralandı.
Yunus Emre Y. idaresindeki 55 ZP 545 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Y, Cemil Y, Ümit Ş, Sebahat Ş. ve 6 aylık Uras Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Uras bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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