Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da hakkında "silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında "silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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