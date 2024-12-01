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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da hakkında "silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:36
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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'da hakkında "silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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