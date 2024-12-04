Bafra'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "özel çocuklara" yönelik etkinlik yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel gereksinimli öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, Bafra Gençlik Merkezi'nde güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Özel gereksinimli öğrenciler yüz boyama, ebru çalışması, parkur oyunları ile bağlama eşliğinde oyunlar oynadı.