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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:57
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

        İlçe merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. (28), D.K. (25), M.A. (23) ve E.K. (27) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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