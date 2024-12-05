Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'da hedef zirve

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Samsunspor'u zirveye taşımak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da hedef zirve
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Samsunspor'u zirveye taşımak istediklerini söyledi.

        Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacakları ikas Eyüpspor maçını değerlendirdi.

        Eyüpspor deplasmanının "zorlu" olak tanımlayan Zeki. "Uzun süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı mutlu ederiz." dedi.

        Takıma asist yaparak katkı vermenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Zeki, "Önemli olan Samsunspor'un başarısı. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımız da aynı düşüncede. Bizim hedefimiz, Samsunspor'u zirveye taşımak." ifadesini kullandı.

        Bu arada teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımın antrenmanında futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Samsun Teknopark Genel Müdürlüğüne Levent Tanrıverdi atandı
        Samsun Teknopark Genel Müdürlüğüne Levent Tanrıverdi atandı
        Şentop: Türkiye'de mutlaka bir sivil anayasa yapılacak
        Şentop: Türkiye'de mutlaka bir sivil anayasa yapılacak
        Samsun 'da "2. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi" başladı
        Samsun 'da "2. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi" başladı
        Bafra'da engellilere yönelik dart turnuvası düzenlendi
        Bafra'da engellilere yönelik dart turnuvası düzenlendi
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı; 1 ölü, 1 yaralı (2)