Samsunspor'da hedef zirve

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Samsunspor'u zirveye taşımak istediklerini söyledi.

Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacakları ikas Eyüpspor maçını değerlendirdi.

Eyüpspor deplasmanının "zorlu" olak tanımlayan Zeki. "Uzun süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı mutlu ederiz." dedi.

Takıma asist yaparak katkı vermenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Zeki, "Önemli olan Samsunspor'un başarısı. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımız da aynı düşüncede. Bizim hedefimiz, Samsunspor'u zirveye taşımak." ifadesini kullandı.

Bu arada teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımın antrenmanında futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.