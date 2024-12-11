Alaçam'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Toplantıda, ilçede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üye seçimi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarların katıldı.

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