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        Alaçam'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:49
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        Alaçam'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarların katıldı.

        Toplantıda, ilçede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üye seçimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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