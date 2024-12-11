Samsun'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı.

Olayın, M.İ'nin B.E.O'yu 19 Ağustos'ta silahla yaralamasından kaynaklı bir husumetten dolayı gerçekleştirildiği, M.İ'nin 10, B.E.O'nun da 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık'ta 49 yaşındaki M.İ'nin bir kahvehanede iki ayağından 4 el ateş edilerek yaralanmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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