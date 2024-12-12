OMÜ Rektörü Fatma Aydın, MYO'ları ziyaret etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarda (MYO) incelemede bulundu.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Aydın'ın Vezirköprü MYO, Havza Fizik Tedavi Merkezi, Havza MYO ve Ladik MYO'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Vezirköprü MYO'nun özellikle tarım, hayvancılık, muhasebe ve işletme gibi alanlarda eğitim verdiğini belirtti.

Vezirköprü'nün turizm açısından da bölgede önemli yerler arasında olduğuna işaret eden Aydın, "Vezirköprü MYO, öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sahada uygulamalı eğitim fırsatları sunan eşsiz bir ortam. Üniversite olarak bu değerleri görünür kılmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Havza MYO'yu da ziyaret eden Aydın, MYO'nun özellikle sağlık hizmetleri, turizm ve işletme alanlarında eğitim verdiğini anlattı. Öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olabilecek staj ve iş birliği fırsatlarının arttırılması gerektiğini vurgulayan Aydın, sağlık ve turizm alanındaki bölümlerin pratik uygulama imkanlarını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.