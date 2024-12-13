Samsun'da kasten öldürme suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 suç kaydı bulunan K.T'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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