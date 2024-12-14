Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Durumu ağır olan Medine Akdemir, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Medine Akdemir ve Hakan Yüksel, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.