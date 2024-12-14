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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 00:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:29
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Erol Kaba idaresindeki 06 AU 0844 plakalı otomobil, Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde karşı yönden gelen Oğuzhan Akdemir'in kullandığı 55 ALS 869 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Medine Akdemir ve Hakan Yüksel, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Medine Akdemir, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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