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        Çarşamba'da araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:48 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:50
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        Çarşamba'da araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

        M.C.K'nin (32) kullandığı araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 20 mermi bulundu.

        A.Ş'nin (32) aracında yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        M.C.K. ve A.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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