Çarşamba'da araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

A.Ş'nin (32) aracında yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

M.C.K'nin (32) kullandığı araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 20 mermi bulundu.

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