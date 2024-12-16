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        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kişi tarlada ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Esen'in cansız bedeni tarlada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 08:14 Güncelleme: 16.12.2024 - 08:14
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        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kişi tarlada ölü bulundu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Esen'in cansız bedeni tarlada bulundu.

        Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.

        Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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