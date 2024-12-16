Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayram M. idaresindeki 06 AJ 5955 plakalı otomobil, Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi'ndeki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına devrildi.
Yan yatan aracın içinde sıkışan sürücü ile yanındaki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.