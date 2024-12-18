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        Alaçam'da Yerli Malı Haftası kutlandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:55
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        Alaçam'da Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde öğrenciler Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı.

        Alaçam Gençlik Merkezi tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

        Minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlatan çalışmalarını sergiledi.

        Gençlik Merkezi'nin üniversiteli gönüllü gençlerinin de katıldığı etkinlikte minik öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlenerek keyifli vakit geçirildi.

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