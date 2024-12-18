Samsun'da "Yeni Medya Dezenformasyon Paneli" düzenlendi

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) "Yeni Medya ve Dezenformasyon Paneli" gerçekleştirildi.

SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin, Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, alanında uzman kişileri öğrencilerle buluşturarak medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacağını söyledi.

Teyit edilmeyen haberin paylaşımının hem bireysel hem toplumsal anlamda ciddi zararlar doğurabileceğini vurgulayan Demir, "Haberciler olarak görevimiz, doğruluğu esas alarak kamuoyuna hizmet etmektir. Teknolojinin ve dijital medyanın hayatımıza girmesiyle bu sorun çok daha hızlı ve etkili hale geldi. Bugün doğru bilginin yayılma hızına kıyasla, yanlış ya da yanıltıcı bilgiler ne yazık ki bir çığ gibi büyüyebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Bir iddia ya da ihbar geldiğinde hemen habere dönüştürmüyoruz. Olayın taraflarıyla, yetkililerle konuşuyor, teyit ediyoruz ve delillere dayanarak hareket ediyoruz. Sizler bireyler olarak da bir haber ya da bilgi gördüğünüzde güvenilir kaynaklardan teyit almalısınız. AA ya da diğer güvenilir ajanslar üzerinden haberin doğruluğunu kontrol etmek, dezenformasyondan kaçınmanın en sağlıklı yoludur. Ayrıca, her paylaşımın bir sorumluluğu olduğunu unutmayın."

Paylaşılacak haber ya da bilginin kime hizmet edeceğini düşünmeden paylaşmanın geri dönülemez sonuçlara sebebiyet vereceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da yeni medya araçlarının bilgi akışını hızlandırdığına dikkati çekerek, "Yeni medya araçları hayatımızı kolaylaştırırken ne yazık ki dezenformasyonun yayılmasına da zemin hazırlıyor. Dezenformasyonla mücadelede İletişim Başkanlığı olarak kurduğumuz Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7/24 çalışıyor ve yanlış bilgilerin doğrusunu kamuoyuyla paylaşıyor. AA, TRT veya diğer güvenilir ajanslar, bir haberi yaymadan önce birkaç teyit mekanizmasından geçirir." diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin de dezenformasyonla mücadele sürecinde medya kuruluşlarının daha etkili ve güvenilir şekilde çalışabilmesi için önemli görevler üstlendiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dezenformasyon, çağımızın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış bilgiler, hem bireylerin hem de kurumların itibarını zedeleyebiliyor. Hepimiz bu bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmak zorundayız. Özellikle gençlerimiz, sosyal medya kullanımı konusunda daha bilinçli davranmalı. Paylaşım yapmadan önce bu bilgi doğru mu, güvenilir mi diye sorgulamalıyız. Unutmayalım ki bir yanlış bilgi yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de etkileyebilir."