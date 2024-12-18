Samsun'da 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı

Atakum ve İlkadım ilçesinde belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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