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        Havza'da "Bimarhane" adlı oyun sahnelendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 17 ilçede gösterime başlayan Bimarhane oyunu Havza'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:31
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        Havza'da "Bimarhane" adlı oyun sahnelendi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 17 ilçede gösterime başlayan Bimarhane oyunu Havza'da sahnelendi.

        Tiyatro kültürünün genişlemesi amacı ile "Herkes İçin Sanat, Herkes İçin Tiyatro" ve "Dünya Ehli Olanlar Aynı Dilden Söyler" sloganlarıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçede sahne alacak "Bimarhane" adlı tiyatro oyunu, Havza'da sanatseverlerle buluştu.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenen tek perdelik, Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı, Cem Kaynar'ın yönettiği ve 1919 yılında İstanbul'un işgali döneminde terk edilmiş Toptaşı Bimarhanesi yani tımarhanede kalan, farklı etnik kökenlerden gelen dört adamım farklı hayat hikayelerini ve hayata tutunma hikayelerini anlatan Bimarhane oyunu Samsun Düşevi Sahne Sanat Merkezi tarafından sahnelendi.

        Bimarhane, ilçedeki izleyicilerinden büyük alkış aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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