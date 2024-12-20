Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı.

        Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sivasspor ise 18 puan elde etti.

        Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL

        Benzer Haberler

        Havza Diyanet Gençlik Merkezinde tefsir dersleri başladı
        Havza Diyanet Gençlik Merkezinde tefsir dersleri başladı
        Samsun Valisi Tavlı'dan Terme'ye ziyaret
        Samsun Valisi Tavlı'dan Terme'ye ziyaret
        Samsun'da berberi darbeden şüpheli tutuklandı
        Samsun'da berberi darbeden şüpheli tutuklandı
        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Vezirköprü'de Yerli Malı Haftası programı düzenlendi
        Vezirköprü'de Yerli Malı Haftası programı düzenlendi
        OMÜ İletişim Fakültesinde "Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim" dijital sergisi...
        OMÜ İletişim Fakültesinde "Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim" dijital sergisi...