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        Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti

        Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:25
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        Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti
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        Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti.

        Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede bulunan dairede Mert Okumuş (24) ile Arzu Açıkgöz (47) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okumuş, Açıkgöz'e tabancayla 2 el ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Okumuş ise Açıkgöz'ün aracıyla olay yerinde kaçtı.

        Polis ekiplerinin kovalamacası sırasında zanlının kullandığı 55 AHB 964 plakalı cip, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir polis aracıyla 7 araca daha çarparak durabildi.

        Okumuş, bu sırada araçta tabancayla intihar etti.

        Açıkgöz ve Okumuş'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        Açıkgöz'ün Atakum ile Ordu'nun Ünye ilçesinde güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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