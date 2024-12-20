Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti

Açıkgöz'ün Atakum ile Ordu'nun Ünye ilçesinde güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi.

Açıkgöz ve Okumuş'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Okumuş, bu sırada araçta tabancayla intihar etti.

Polis ekiplerinin kovalamacası sırasında zanlının kullandığı 55 AHB 964 plakalı cip, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir polis aracıyla 7 araca daha çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Okumuş ise Açıkgöz'ün aracıyla olay yerinde kaçtı.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede bulunan dairede Mert Okumuş (24) ile Arzu Açıkgöz (47) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

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