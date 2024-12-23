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        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:23
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        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Dikbıyık mevkisinde Emre A. idaresindeki 16 ZT 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa çarpıp takla atarak su kanalına düştü.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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