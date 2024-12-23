Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu üzerinde Dikbıyık mevkisinde Emre A. idaresindeki 16 ZT 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa çarpıp takla atarak su kanalına düştü.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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