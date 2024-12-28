Samsun'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında S.B'nin dairesinde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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