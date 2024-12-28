SAMDOB'dan "Yeni Yıl Konseri"

Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının da sahne üstünde yer aldığı operanın başkemancılığını Dilara Tanrıverdi Doğan yaptı.

Konserin şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, sopranoda Derya Belevi Ökmen ve Saliha Salcan, altoda Polen Yağmur Arslan, tenorda Ulaş Kocatürk, baritonda Lakov Shvetcov ve basta Cüneyt Erdoğan yer aldı.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserler seslendirildi.

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