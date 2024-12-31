Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme ve silahlı tehdit" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S'yi (43) Kuşcular Mahallesi'nde, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası olan F.T'yi (50) de Emenli Mahallesi'nde yakaladı.

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