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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 4 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 4 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 34,85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 27,25 gram sentetik uyuşturucu, 329 sentetik ecza hapı, 3,18 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda, biri uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aynı suçtan ifadeye yönelik aranan bir şüphelinin arasında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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