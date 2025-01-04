Samsun'da uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 4 kişi yakalandı

Operasyonda, biri uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aynı suçtan ifadeye yönelik aranan bir şüphelinin arasında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 34,85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 27,25 gram sentetik uyuşturucu, 329 sentetik ecza hapı, 3,18 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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