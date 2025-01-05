Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.
Ekiplerin yaptığı aramada 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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