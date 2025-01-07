Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ve 25 kilogram kaçak tütün bulundu

Aramada 20 bin makaron, 25 kilogram kaçak tütün ve 5 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen narko alan uygulamasında bir araçta arama yapıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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