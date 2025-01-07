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        Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ve 25 kilogram kaçak tütün bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:29
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        Samsun'da bir araçta 20 bin makaron ve 25 kilogram kaçak tütün bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen narko alan uygulamasında bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 20 bin makaron, 25 kilogram kaçak tütün ve 5 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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