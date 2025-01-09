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        Terme Belediyesi yol ağını genişletiyor

        Terme Belediyesi bir taraftan var olan yolların kalitesini yükseltirken, bir yandan da yeni yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:40
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        Terme Belediyesi yol ağını genişletiyor
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        Terme Belediyesi bir taraftan var olan yolların kalitesini yükseltirken, bir yandan da yeni yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi, açtığı yeni yollarla yeni yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştırırken yatırımın yoğunlaştığı alanlarda da kentin gelişimine katkı sunmak için çaba gösteriyor.

        Bu amaçla Kocaman Caddesi ile Fındıklık Sokağı'nı birbirine bağlayacak alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, açılan yolların tamamının imar planında var olan güzergahlar olduğunu belirterek, "Yetki ve sorumluluk alanımızdaki bu güzergahlardaki bütün işlemlerimizi plan doğrultusunda nizami biçimde gerçekleştiriyoruz. Gelecekte oluşabilecek trafik yükünü göz önüne alarak alternatif yolları açıyoruz. Yolumuz açıldığı zaman iki bölge arasındaki ulaşım aksını daha konforlu ve akıcı hale getirmiş olacağız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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