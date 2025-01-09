Terme Belediyesi yol ağını genişletiyor

Terme Belediyesi bir taraftan var olan yolların kalitesini yükseltirken, bir yandan da yeni yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi, açtığı yeni yollarla yeni yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştırırken yatırımın yoğunlaştığı alanlarda da kentin gelişimine katkı sunmak için çaba gösteriyor.