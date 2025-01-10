Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında C.C. (31) ve F.G'nin (34) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 47 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 49 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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