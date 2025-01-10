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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:37
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında C.C. (31) ve F.G'nin (34) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramada 47 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 49 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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