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        OMÜ öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yılında 101 fidan dikti

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla 101 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:30
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        OMÜ öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yılında 101 fidan dikti
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla 101 fidanı toprakla buluşturdu.

        Araştırma görevlisi Nilay Tan Çakır'ın öncülüğünde "Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerde hem çevre bilincinin artırırılması hem de Cumhuriyet coşkusu yaşatılması hedeflendi.

        Bu kapsamda Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sağlanan 101 fidan, Türk Kızılayın desteğiyle öğrenciler tarafından dikildi.

        Öğrencilerinden Berkant Zenginer, etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Ağaçsız ve doğasız bir dünya düşünemiyoruz. Doğayı seviyor ve onun için söylüyoruz." dedi.

        Galeri
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        Galeri

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