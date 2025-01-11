OMÜ öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yılında 101 fidan dikti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla 101 fidanı toprakla buluşturdu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla 101 fidanı toprakla buluşturdu.
Araştırma görevlisi Nilay Tan Çakır'ın öncülüğünde "Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerde hem çevre bilincinin artırırılması hem de Cumhuriyet coşkusu yaşatılması hedeflendi.
Bu kapsamda Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sağlanan 101 fidan, Türk Kızılayın desteğiyle öğrenciler tarafından dikildi.
Öğrencilerinden Berkant Zenginer, etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Ağaçsız ve doğasız bir dünya düşünemiyoruz. Doğayı seviyor ve onun için söylüyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.