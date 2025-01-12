Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Aramada, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, bir miktar uyuşturucu medde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Aynı zamanda, ilçe genelinde yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan motosikletteki H.E. (35) ve Y.K'nin (40) üst araması yapıldı.

Yapılan incelemelerde, balkondan ateş ettiği tespit edilen şüpheli S.Y'nin (44) evinde ve üzerinde arama yapıldı.

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