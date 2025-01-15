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        Havza ESKKK geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdı

        Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük, ilçede geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:55
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        Havza ESKKK geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdı
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        Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük, ilçede geçen yıl esnafa 82 milyon 489 bin lira kredi kullandırdıklarını bildirdi.

        Büyük, yaptığı açıklamada, Havza ESKKK'nin son bir yılda kredi derecesinin iki basamak daha yükseldiğini belirtti.

        Geçen yıl ikinci derecede olan kooperatiflerinin yürütülen çalışmalar sonucunda haziran ayı itibarıyla derecesinin yükseldiğine işaret eden Büyük, "Son yapılan değerlendirmede takip sayısının azlığı, kredi kullandırma hacminin yüksekliği, düzenli kayıt tutması gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu birinci basamağa yükseldi. İşlemlerimizde kredi üst limiti 750 bin liraya çıktı. Kooperatifimiz, ülke genelinde en üst limite sahip kooperatifler arasına girdi." dedi.

        Derece yükselmesiyle üyelerine daha geniş kaynak sağlama imkanına kavuştuklarını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

        "2024 yılı içinde 152 esnafa toplam 82 milyon 489 bin lira kaynak sağlayarak destek olduk. İnşallah önümüzdeki yıl sağlayacağımız kaynak miktarı artacak. Sıkıntılı dönemlerde esnafımıza gereken katkıyı sağlamak için her türlü desteğe hazırız. 2025 yılı için esnafımıza kullandırılmak üzere 163 milyon 326 bin lira finans kaynağımız kullanılmaya hazır durumda."

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