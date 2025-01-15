Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi

Şüpheli C.A'nın (21) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

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