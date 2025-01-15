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        Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuda 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:08
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        Samsun'da 265 gram sentetik ecza ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuda 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

        Şüpheli C.A'nın (21) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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