Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri kuşlara yuva yaptı

        Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri, yarı yıl tatiline girmeden önce kuşlara yuva yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri kuşlara yuva yaptı
        ABONE OL

        Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri, yarı yıl tatiline girmeden önce kuşlara yuva yaptı.

        Okul müdürü Behzat Dikmen, yaptığı açıklamada, kültür ve edebiyat kulübü danışmanı öğretmenleri Şeyma Yılmaz ve Halil İbrahim Doğar, görsel sanatlar kulübü danışmanı Muhsin Çakır, çevre kulübü danışmanı Vildan Bulut liderliğinde öğrencilerle toplumsal hizmet kapsamında proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Proje ile yarı yıl tatiline girerken öğrencilerin tamamen kendi emekleriyle dilsiz canlara yuva yaptıklarını anlatan Dikmen, gıdalarını hazırlayarak tatile girdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosiklet sürücüsü imam trafik kazasında hayatını kaybetti
        Samsun'da motosiklet sürücüsü imam trafik kazasında hayatını kaybetti
        Motosiklet, hafif ticari araca çarptı; imam öldü
        Motosiklet, hafif ticari araca çarptı; imam öldü
        Rize'den Samsun'a organ nakli; 18 yaşındaki Medine umut oldu
        Rize'den Samsun'a organ nakli; 18 yaşındaki Medine umut oldu
        Aynı okulda eğitim gören 10'u da ikiz 20 öğrenci karnelerini aldı
        Aynı okulda eğitim gören 10'u da ikiz 20 öğrenci karnelerini aldı
        Samsunspor "20 Ocak" anısına kan bağışı kampanyası düzenleyecek
        Samsunspor "20 Ocak" anısına kan bağışı kampanyası düzenleyecek
        Samsunspor, Beşiktaş maçına hazır
        Samsunspor, Beşiktaş maçına hazır