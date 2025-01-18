Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bu kapsamda İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 112 gram sentetik uyuşturucu, 268 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 42 tabanca fişeği ve 9 kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.